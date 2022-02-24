Бусаргин: Необходимо смотреть в будущее, а не зарываться в исполнение повседневных задач

Роман Бусаргин

В Саратовской области пока нет проектов ГЧП в сферах реставрации объектов культурного наследия, развитии городского транспорта, строительстве объектов здравоохранения и спорта. Об этом заявил председатель правительства области Роман Бусаргин на совещании 24 февраля по теме развития ГЧП с участием управляющего Отделением по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Екатерины Бирюковой.

- Обсудили, какие механизмы доступны в рамках ГЧП на примере других регионов. … ГЧП применяется также и в проведении реставрации объектов культурного наследия, развитии городского транспорта, строительстве объектов здравоохранения и спорта.

Однако в Саратовской области пока нет проектов ГЧП в перечисленных сферах. Каждому министру нужно учитывать это в своей работе. Необходимо смотреть в будущее, а не зарываться в исполнение повседневных задач, - заявил Бусаргин, который после совещания поручил министерствам подготовить свои предложения по участию в проектах в рамках ГЧП.

Бусаргин напомнил, что в регионе есть успешный пример проекта через государственно-частное партнерство – международный аэропорт Гагарин. Также он упомянул еще пять концессий в сфере ЖКХ, но успешными их не назвал.

.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.