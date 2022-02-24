Неубранный снег и машины мешают проезду «скорых» и троллейбусов на Новоузенской

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В Саратове припаркованные у 1-й Советской больницы машины и сугробы мешают проезду троллейбусов.

Как сообщили очевидцы в редакцию «КП-Саратов», электротранспорту не дают нормально проехать на улице Новоузенская. Чтобы избежать столкновения, троллейбусам приходиться объезжать участок отдаляясь на всю длину штанг и даже вытягивая контактную сеть на себя. Часто это приводит к отрыву штанг от сети.

В результате, пока троллейбусы смогут переподключиться, в пробке стоят и обычные автомобилисты, и спешащие с больными «скорые».

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