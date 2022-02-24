За январь в бюджет Саратовской области мобилизовали 85,5 млн рублей недополученных с граждан и предприятий доходов

В январе 2022 года в консолидированный бюджет Саратовской области дополнительно поступило 85,5 млн рублей недополученных ранее доходов.

Почти половина из них - 40,2 млн рублей, составляет погашенная задолженность по НДФЛ и имущественным налогам. Об этом сообщил председатель правительства области роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

12 млн рублей пришли за счет НДФЛ и повышения зарплат сотрудникам предприятий, работа с которыми проводилась в 2021 году. В январе проанализировали работу 935 предприятий и компаний, выплачивающими зарплату ниже среднеотраслевого уровня. Уже выявлено 419 организаций с признаками неформальной занятости.

В результате переговоров с руководством этих компаний, трудовые договоры заключены с 302 работниками. Материалы по 188 компаниям переданы для детальной проработки в Гострудинспекцию.

Продолжается работа с собственниками объектов недвижимости, которые уклоняются от регистрации прав или не платят налоги. Выявлено 37 земельных участков, используемых не по целевому назначению, и 408 объектов капитального строительства с незарегистрированными правами собственности (по 38 объектам процедура регистрации уже начата).