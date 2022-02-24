Администрация Саратова обратилась к водителю помятой снегом машины

Фото с места ЧП

Сегодня, 24 февраля, администрация Кировского Саратова обратилась к водителю помятой снегом машины и сообщила, что ему необходимо пригласить полицейского и зафиксировать факт порчи имущества, чтобы провести независимую экспертизу и установить сумму компенсации виновным лицом.

Напомним, инцидент произошел вчера по адресу Астраханская, 107. Снег съехал с крыши и помял ВАЗ, стоявший внизу.

- В зимний сезон 2021-2022 УК шесть раз проводила очистку крыши этого дома, однако снег все равно упал и снес часть ограждения крыши. Работы по демонтажу деформированных конструкций кровли назначены на сегодня. Затем пройдет уборка придомовой территории. Проход жителей обеспечен, - пишут чиновники.

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