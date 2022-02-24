В Саратове упавший с крыши снег помял машину

Пострадавшая машина

Вчера, 23 февраля, в центре Саратова упавший с крыши снег помял машину. Об этом житель города сообщил в социальной сети.

В группе «ЧП в Саратове» ВКонтакте, горожанин пишет, что инцидент произошел по адресу Астраханская, 107. Снег упал с крыши пятиэтажного дома, повредил металлические конструкции на доме, которые должны держать снег, а также помял крышу «Лады».

Напомним, ранее бывали случаи, когда упавший с крыш снег наносил травмы людям.

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