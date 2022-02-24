Саратов
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 февраля 2022 10:32

Энергетики Саратова сообщают о ликвидации последствий аварии

Жителям города вернули свет и тепло
Наталия Калинина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Авария оставила без света тысячи саратовцев

Авария оставила без света тысячи саратовцев

Сегодня, 24 февраля, энергетики Саратова сообщили о ликвидации последствий масштабной аварии на электросетях в Ленинском районе.

- ПАО «Россети Волга» сообщили об окончании ремонтно -восстановительных работ на подстанции, - пишет городская администрация.

Сейчас ЗАО «СПГЭС» подключает абонентов и переключает обратно объекты с резервных линий. Напомним, ранее без света, тепла и воды остались тысячи саратовцев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.