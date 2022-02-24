Энергетики Саратова сообщают о ликвидации последствий аварии

Авария оставила без света тысячи саратовцев

Сегодня, 24 февраля, энергетики Саратова сообщили о ликвидации последствий масштабной аварии на электросетях в Ленинском районе.

- ПАО «Россети Волга» сообщили об окончании ремонтно -восстановительных работ на подстанции, - пишет городская администрация.

Сейчас ЗАО «СПГЭС» подключает абонентов и переключает обратно объекты с резервных линий. Напомним, ранее без света, тепла и воды остались тысячи саратовцев.

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