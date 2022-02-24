Юная жительница Саратова выложила 235 тысяч рублей за любовь юноши

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Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Юная жительница Саратова перевела ворожее 235 тысяч рублей, чтобы та смогла приворожить к ней юношу, который ей нравился. Гадалка взялась помочь, забрала деньги, но юноша к девушке страстью так и не воспылал.
В полиции 20-летняя девушка рассказала, что нашла объявление об услугах ворожеи в интернете и решила ими воспользоваться. Гадалка ей сказала, что дело непростое и «одним сеансом не обойтись». В результате ей ушли 235 тысяч рублей «за сеансы», а девушка взаимности от юноши так и не дождалась.
В Саратове по этому случаю возбудили уголовное дело о мошенничестве
Полиция напоминает: не следует слепо верить различным экстрасенсам, гадалкам и целителям, отдавая им деньги за пустые обещания. Следует насторожиться, если вам навязывают экстрасенсорные услуги, обещают приворожить любимого или навести порчу на недругов.
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