Опыт работы Саратовской области по обманутым дольщикам отметил вице-премьер Правительства РФ

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Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил положительный опыт Саратовской области в решении проблемы обманутых дольщиков. Об этом он заявил на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Участие в заседании принял губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Радаев отметил роль в этом правительства РФ и председателя Госдумы Вячеслава Володина Благодаря использованию как региональных, так и федеральных механизмов за 4 года решены проблемы 84-х домов. Из них за счет восьми инвестиционных проектов с использованием региональных механизмов был решен вопрос по 38 домам, а в рамках соглашения между Саратовской области и Фондом развития территорий найдено решение еще по 46 проблемным домам.

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