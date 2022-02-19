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Происшествия19 февраля 2022 13:06

В ЗАТО Светлый упавший с крыши снег нанес травмы женщине и девочке

Следственный комитет проводит проверку
Наталия Калинина
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Фото: СУ СК по Саратовской области

Фото: СУ СК по Саратовской области

В ЗАТО Светлый упавший с крыши снег нанес травмы женщине и девочке. СУ СК региона сообщает о проведении проверки всех обстоятельств случившегося.

Инцидент произошел сегодня днем в Ленинском районе, пострадала 33-летняя женщина с двухлетним ребенком. Мать выходила с коляской из подъезда дома № 6 по улице Кузнецова, когда с крыши на нее упала масса снега.

Женщина и ребенок получили травмы и были отправлены в больницу. Лиц, ответственных за уборку снега и наледи с дома, теперь могут привлечь к ответственности.

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