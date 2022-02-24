На трассе под Саратовом насмерть сбили пешехода

ДТП с погибшим в Красноармейском районе

Утром 23 февраля в Красноармейском районе Саратовской области пешеход погиб под колесами авто.

ДТП произошло в 06.30 на 396 км трассы Сызрань-Волгоград. Водитель кроссовера KIA, 55-летний мужчина, не заметил вышедшего на дорогу человека и сбил его.

Пешехода доставили в ближайшую больницу, но от полученных травм он скончался. Как уточнили в ГИБДД, на одежде погибшего не было светоотражающих элементов и на дорогу он вышел вне пешеходного перехода. Личность погибшего устанавливается.