Валерий Радаев раскритиковал работу руководства Саратова по устранению аварии в Ленинском районе

Авария в Саратове

Валерий Радаев раскритиковал работу руководства Саратова по устранению последствий аварии на энергосетях в Ленинском районе.

Губернатор указал на недопустимо медленные темпы восстановления подачи электроэнергии в городе. Поэтому он поручил зампреду Правительства области Александру Соловьеву взять ситуацию на личный контроль.

Напомним, вчера, 23 февраля, на подстанции произошла авария: из строя вышли несколько трансформаторов. Из-за эьтого без света остается несколько жилых микрорайонов, в том числе 5-я Дачная, Поливановка, часть горожан также остались без воды и без отопления.

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