Сроки восстановления электроснабжения в Саратове были сорваны

Михаил Исаев

Сроки починки электросетей в Саратове были сорваны, о чем сегодня, 24 февраля, сообщает городская администрация.

- В связи с тем, что ранее озвученные энергетиками сроки начала подачи электричества были сорваны, первый замглавы администрации Дмитрий Алексеев возьмет на себя руководство оперштабом. Все задействованные в структуры и сетевые компании будут работать над устранением последствий аварии, разработают четкий план действий, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.

Жители частного сектора жалуются, что у многих отопление работает именно от электричества. Главе районной администрации Ладе Мокроусовой поручено провести объезд территорий, попавших в зону отключения, и помочь жителям, где нужно, - заявил глава города Михаил Исаев.

Напомним, из-за выхода из строя нескольких трансформаторов часть Ленинского района Саратова вчера осталась без света и воды. В случае возникновения вопросов жители Ленинского района могут обратиться по телефонам «Единой дежурно-диспетчерской службы»: 659-873, 659-659.

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