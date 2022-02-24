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Происшествия24 февраля 2022 5:02

В Саратове тысячи людей по-прежнему остаются без электроснабжения

Отключение длится уже почти сутки
Источник:kp.ru
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К семи часам утра понедельника, 24 февраля, без электроснабжения по прежнему остаются тысячи саратовцев.

Частично обесточены жилые дома в микрорайоне 5-я Дачная, поселке Поливановка и Дачный, район ВСО.

Речь идёт о 59 многоквартирных домах и частном секторе.

Энергетики продолжают ремонтные работы.

P.S. В мэрии сообщили о том, что восстановлено электроснабжение в поселке Дачный.

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