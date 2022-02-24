В Саратове тысячи людей по-прежнему остаются без электроснабжения

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К семи часам утра понедельника, 24 февраля, без электроснабжения по прежнему остаются тысячи саратовцев.
Частично обесточены жилые дома в микрорайоне 5-я Дачная, поселке Поливановка и Дачный, район ВСО.
Речь идёт о 59 многоквартирных домах и частном секторе.
Энергетики продолжают ремонтные работы.
P.S. В мэрии сообщили о том, что восстановлено электроснабжение в поселке Дачный.
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