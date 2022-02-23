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Общество23 февраля 2022 20:12

Саратов еще не оправился от последствий аварии на электростанции

Наталия Калинина
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На конец дня сегодня, 23 февраля, Саратов еще не оправился от последствий аварии на электростанции.

Как сообщает городская администрация, восстановить штатную работу подстанции, на которой произошла авария, энергетики обещают к полуночи.

Напомним, ранее мы сообщали, что тысячи жители Ленинского района остались без света, а также без воды: из-за отключения перестала работать насосная станция.

К полуночи зона отключения электроэнергии значительно уменьшилась. Сейчас без света остаются частный сектор и несколько многоквартирных домов. На месте аварии работает несколько десятков специалистов.

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