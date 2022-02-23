Сегодня, 23 февраля, ограничение на выезд из Саратовской области в Казахстан сняли, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Проезд в республику Казахстан по федеральной трассе А- 298 автодороги Р-208 «Тамбов-Пенза-Саратов- Пристанное-Ершов- Озинки-граница с республикой Казахстан» открыт с 6:00.

Напомним, ранее вводилось ограничение на проезд грузового транспорта и рейсовых автобусов на участке 583+000-км 597+000-км в связи с сильным туманом.

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