Туман в Саратове

Автобусам из Саратовской области перекрыли трассу в Казахстан, о чем сообщает ГИБДД региона.

В связи с сильным туманом и падением видимости до 100 метров, вводится ограничение движения. С 22.00 запрещен проезд грузового транспорта и рейсовых автобусов на участке 583+000-км 597+000-км на федеральной трассе А- 298 автодороги Р-208 «Тамбов-Пенза-Саратов- Пристанное-Ершов- Озинки-граница с республикой Казахстан».

Ограничение действует до особого распоряжения. Автомобилистов просят быть предельно внимательными.

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