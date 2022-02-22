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Общество22 февраля 2022 13:50

В Саратовской области обнаружили 207 случаев омикрона

Наталия Калинина
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В Саратовской области обнаружили 207 случаев омикрона. Сегодня, 22 февраля, об этом сообщила на очередном корсовете глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

За последнюю неделю было показано еще 14 положительных тестов на штамм омикрон. Он практически полностью вытеснил другие штаммы коронавируса в регионе.

Напомним, ранее Ольга Кожанова отметила, что в Саратовской области пятую неделю растет заболеваемость коронавирусом.

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