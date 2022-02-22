В Саратовской области пятую неделю растет заболеваемость коронавирусом

В Саратовской области пятую неделю продолжается подъем заболеваемости коронавирусом. Сегодня, 22 февраля, об этом сообщила на очередном корсовете Ольга Кожанова.

- Ситуация остается напряженной, хотя в последнюю неделю наблюдается некоторое снижение темпов прироста заболеваемости: раньше фиксировалось увеличение числа зараженных в два раза каждую неделю, а в последнюю прибавилось только 40 процентов, - заявила Ольга Кожанова.

Среди заболевающих снизился процент детей. Сейчас их 15 процентов от общего числа. Высоким, однако, остается число пожилых среди зараженных коронавирусом.

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