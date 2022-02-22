Радаев: регионы Поволжья перенимают саратовский опыт работы с беженцами из ЛНР и ДНР

Корсовет 22.02.22

Сегодня, 22 февраля, на очередном корсовете Валерий Радаев рассказал о том, что регионы Поволжья уже перенимают саратовский опыт работы с беженцами из ЛНР и ДНР.

Напомним, первый состав с вынужденными переселенцами с Донбасса прибыл в Саратовскую область. В регион прибыли более 500 человек, большинство из которых дети.

Валерий Радаев поручил уделить особое внимание детям беженцам. Среди них есть в том числе младенцы.

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