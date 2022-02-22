В Саратове в 2022 году снесут 27 расселенных домов из 129

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В городском бюджете Саратова на 2022 год заложены средства на снос 27 аварийных расселенных домов. Это немного менее половины домов, которые можно снести на сегодняшнюю дату.

Всего в Саратове сейчас 129 официально расселенных домов. Однако из них 75 сносить сейчас нельзя - 58 обременены правами третьих лиц, а 17 являются выявленными объектами культурного наследия либо объектами культурного наследия, которые подлежат реконструкции.

Сегодня один дом уже в процессе сноса (Пономарева, 17/11) , на снос шести отобраны по итогам конкурса подрядчики, еще по 12 домам заключены договоры на разработку проектно-сметной документации.

Два соседних дома на улице Б. Казачья, 21 (лит. В и лит. Д) признали объектами культурного наследия и их ждет реконструкция.

В мэрии сообщили, что пытаются предотвратить в эти дома доступ охотников за металлом бездомных и «выставляют ограждения».

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