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Общество22 февраля 2022 13:02

В красивую дату в Саратовской области поженились почти 200 пар

На 22.02.2022 записывались за несколько месяцев вперед
Источник:kp.ru
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Юлия Пономарева

Юлия Пономарева

Самая ожидаемая дата для свадеб - 22.02.2022 привлекла в ЗАГСы Саратовской области более 200 пар молодоженов. Заявки на нее поступали еще за несколько месяцев. Об этом сообщили в областном управлении ЗАГС.

- Дорогие молодожены, позвольте пожелать вам всегда любить друг друга всей душой и жить в счастье и радости! Чаще говорите друг другу слова любви и храните теплоту чувств в сердцах! – пожелала руководитель управления Юлия Пономарева.

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