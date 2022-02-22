В красивую дату в Саратовской области поженились почти 200 пар

Юлия Пономарева

Самая ожидаемая дата для свадеб - 22.02.2022 привлекла в ЗАГСы Саратовской области более 200 пар молодоженов. Заявки на нее поступали еще за несколько месяцев. Об этом сообщили в областном управлении ЗАГС.

- Дорогие молодожены, позвольте пожелать вам всегда любить друг друга всей душой и жить в счастье и радости! Чаще говорите друг другу слова любви и храните теплоту чувств в сердцах! – пожелала руководитель управления Юлия Пономарева.

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