Лиса в Саратове

Сегодня, 22 февраля, жители Саратова заметили в городе лису, о чем сообщили в социальной сети.

В Инстаграм появилось видео, сделанное возле дома № 5 на Федоровской улице. Бурно выражая восторг (из-за чего пришлось убрать звук с видео), горожанин познакомился с лисичкой, которая гуляла прямо возле жилых домов.

Напомним, в региональном управлении ветеринарии неоднократно предупреждали о том, что к диким лисам лучше не подходить без необходимости. Они являются переносчиком бешенства.

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