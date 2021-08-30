В управлении ветеринарии сообщили, что делать при встрече с лисой

Лиса в Балаковском районе

Сегодня, 30 августа, управление ветеринарии при правительстве Саратовской области прокомментировало публикацию КП-Саратов, о лисе, вышедшей к людям под Балаково:

- Дикие животные стараются избегать встреч с людьми и чаще всего, ведут себя осторожно и скрытно, так что не специалисту - биологу, охотоведу или охотнику их трудно обнаружить в природной среде. Поэтому потеря страха перед человеком, появление диких животных в населенных пунктах, а также их необычное поведение, всегда должны настораживать, — предостерегает представитель ведомства.

- Такое поведение диких животных, и лисы не исключение, может быть обусловлено либо бескормицей, или признаком заболевания. Наиболее опасно в этом отношении бешенство. В любом случае не следует приближаться при обнаружении диких животных, тем более не допустимы тактильные контакты с ними, — напоминают специалисты.

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