В Саратовской области отменяют QR-коды

Роман Бусаргин
Принято решение об отмене QR-кодов на территории Саратовской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил Роман Бусаргин.
- В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации, а также активным проведением вакцинации и значительным снижением количества тяжелых больных с COVID-19 сегодня, 22 февраля, подпишу соответствующее Постановление, - сообщил председатель правительства.
Напомним, QRкоды были введены в регионе в октябре 2021 года.
P.S. Постановление правительства об отмене кодов опубликовано
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