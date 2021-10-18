В Саратовской области введут QR-коды для кафе и ТЦ до конца недели

В Саратовской области введут QR-коды для посещения кафе и ТЦ до конца недели. Сегодня, 18 октября, Роман Бусаргин сообщил об этом на заседании регионального правительства.

- На этой неделе тема уже должна заработать. Там мы сможем избежать закрытия этих заведений, а жители будут мотивированы пройти процедуру вакцинации, - отметил Роман Бусаргин.

По QR-кодам можно будет посещать массовые мероприятия, учреждения культуры и спорта, объекты общественного питания и торговые центры.

Сегодня планируется также подписание распоряжения о выделении 58 миллионов рублей на оказание транспортных услуг при неотложной помощи больным коронавирусом и покупку экспресс-тестов для населения. На средства также будут закуплены холодные газификаторы.

Ранее Олег Костин заявил, что QR-код будет доступен через 2 дня после принятия второй прививки

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