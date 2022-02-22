Как саратовцам заработать на подарки к 23 февраля и 8 марта

В Саратове возможно подработать, не только крутя педали Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чтобы быстро пополнить бюджет и заработать на подарки для любимых, эксперты советуют присмотреться к вакансиям со свободным графиком и неполным днём. На основе данных платформы в job-сервисе Авито Работы подобрали десять вариантов подработки для жителей Саратова.

Подработка со свободным графиком или сокращённым днём позволяет легко совмещать её с учёбой и основной работой. Если выбрать вакансии, на которые принимают кандидатов без опыта и специальных навыков, то можно выйти на рабочее место на следующий день или буквально через несколько часов. Возможности дополнительного дохода нередко предлагают на удалёнке, а также опытным специалистам по их основному профилю. Ещё один момент, на который стоит обратить внимание при поиске подработки — график выдачи зарплаты: ежедневные или еженедельные выплаты помогут быстрее собрать нужную сумму.

Менеджер по продажам

Одна из телекоммуникационных компаний предлагает саратовцам подрабатывать менеджером по продвижению услуг со сменами продолжительностью от четырёх часов. При этом можно трудиться как в офисе, так и на выделенной территории. Сотруднику поручат оформлять заявки на подключение интернета и ТВ, рассказывать клиентам о тарифах, акциях и специальных предложениях. Стажировку компания оплачивает новичкам с первого дня. За месяц можно заработать от 20 000 рублей.

Сборщик заказов

Преимущество этой вакансии — ежедневные выплаты, которые могут достигать 3000 рублей. Сборщик комплектует заказы по интернет-заявкам покупателей и передаёт их курьерам для доставки. Также он должен согласовывать замену товаров и следить за особыми пожеланиями заказчиков. Дополнительные плюсы этой подработки заключаются в возможности выбрать место поближе к дому и составить индивидуальный график, например, выходить только по вечерам. Кроме того, работодатель обещает оплачивать смены, даже если нет заказов.

Счётчик-ревизор

На этой позиции можно рассчитывать минимум на 1200 рублей за смену, а далее сумма зависит от собственной расторопности и активности. Чем больше товаров отсканирует или вручную пересчитает сотрудник, тем больше денег он получит. Ночные смены с 22.00 до 10.00 предполагают работу в торговых залах, дневные с 10.00 до 22.00 — на складах. Обучение проводится непосредственно на месте, а заработок выдаётся сразу после инвентаризации. Расписание для счётчиков-ревизоров обычно известно на месяц вперёд.

Менеджер чатов

Специалист круглосуточной поддержки в службе такси может работать удалённо из дома. Компания приглашает сотрудника на полный день, но готова обсуждать другие удобные графики, которые можно совмещать с учёбой или работой. Менеджер чатов будет общаться с пассажирами и водителями через текстовые сообщения, чтобы помогать им решать различные вопросы — от забытых в такси вещей до подключения к сервису. Его минимальная зарплата за месяц составит 25 000 рублей.

Кассир фастфуда

При поиске подработки для кого-то могут быть важны не только еженедельные выплаты, но и обеды за счёт компании, которые предлагают кассиру ресторана быстрого питания. Новичка быстро обучат навыкам работы с кассовым аппаратом и оплатят ему время стажировки. За месяц его заработок будет варьироваться от 20 000 до 30 000 рублей в зависимости от отработанных часов. Кандидату пригодятся хорошая память, чтобы держать в голове всё меню, и определённая выносливость, чтобы всю смену быть на ногах.

Тайный покупатель

200 рублей в час предлагают человеку, который будет с помощью мобильного приложения фотографировать в магазинах ценники и товары. Приступить к работе можно после прочтения инструкции и выполнения тестового задания в том же приложении. В вакансии особо указано, что тайному покупателю желательно обходить супермаркеты по утрам. За один день максимально можно заработать до 2000 рублей.

Медицинская сестра

Несколько следующий вакансий рассчитаны на профессионалов в различных сферах. Так, медсестра может устроиться по совместительству на проведение предрейсовых медосмотров водителей. Необходимое условие — наличие соответствующего сертификата на подобную деятельность.

Дизайнер-ювелир

Опыт в отрасли не менее года, навыки 3D-моделирования украшений и знания специального ПО нужны кандидату, претендующему на удалённое сотрудничество с ювелирной компанией. Дизайнеру будут отправлять техзадания на изделия и начислять за их выполнение сдельную оплату.

Компьютерный мастер

Мастера по ремонту компьютеров на выездные заявки подыскивает один из сервисных центров. Ему будут выплачивать от 30% до 50% от каждого заказа, а планировать рабочее время специалист сможет сам. Опыт ремонта другой цифровой техники даст ему возможность зарабатывать больше.

Тракторист мини-погрузчика

Владельцы удостоверения тракториста-машиниста в свободное время могут подработать на уборке снега с городских улиц. Один час работы на спецтехнике Bobcat оценивается в 300 рублей. Компания готова рассмотреть на место тракториста или оператора только опытного специалиста.

Бонус:

Тех жителей Саратова, кто хочет заработать не к 23 февраля и 8 марта, а уже на самом празднике, могут заинтересовать вакансии курьеров, в которых в пик нагрузок особенно нуждаются службы доставки и заведения общепита, или флористов — к Международному женскому дню салоны цветов приглашают на подмогу как специалистов со стажем, так и помощников без опыта.

В Авито Работе соискателям советуют быть очень внимательными при выборе работодателя: читать в интернете отзывы на предприятие, сравнивать описание обязанностей на похожих должностях, не доверять обещаниям слишком высоких зарплат, не передавать личные данные до заключения договора. На Авито аккаунты компаний, которые подтвердили по ИНН, что действуют больше полугода и исправно платят налоги, получают значок «Компания проверена». Это помогает соискателям выбирать добросовестных работодателей.

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