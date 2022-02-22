В Ершовской районной больнице началась установка тяжелого оборудования

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В 2021 году в рамках программы «Модернизации первичного звена в здравоохранении» Ершовскую районную больницу переоснащают медицинским оборудованием, в первую очередь это «тяжелое» оборудование на общую сумму более 96 миллионов рублей.

В 2021 году для переоснащения лечебного учреждения были закуплены 12 аппаратов ЭКГ, аппарат холтеровского мониторинга сердечной деятельности, 2 аппарата искусственной вентиляции легких, биохимический анализатор крови, УЗИ аппарат, 5 прикроватных мониторов, эндоскопическая установка, шкаф для сушки и хранения эндоскопов, 4 хирургических операционных стола, хирургические светильники, кардиологический фетальный монитор, шприцевые насосы, электроэнцефалографы и многое другое.

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- Мы очень ждали, когда в районной больнице появится новое оборудование. Радует, что теперь за обследованием, например за КТ не придется ехать в Саратов или Энгельс, - отметил житель Ершовского района Эдуард Поляков.

Сейчас в Ершовскую районную больницу уже поступили: стационарный рентгенографический аппарат, флюорограф, момограф и компьютерный томограф.

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- В настоящее время в поликлинике мы завершили ремонт рентгенологического отделения. Смонтированы компьютерный томограф, рентген аппарат, завершаем установку флюорографа и мамографа. Специалисты уже начали пуско-наладочные работы. Как только мы получим лицензию, обновленное отделение рентгенологии сможет начать работу. Оснащение таким оборудованием значительно улучшит качество оказания медицинской помощи жителям Ершовского района, - отметил главный врач Ершовской районной больницы Николай Буинцев.

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Масштабное перевооружение отрасли здравоохранения Ершовского района в рамках программы модернизации продолжится - на 2024 год запланировано приобретение нового современного магнитно-резонансного томографа. Программа модернизации, рассчитанная на пять лет, была инициирована президентом России Владимиром Путиным и реализуется в Саратовской области под контролем губернатора Валерия Радаева.