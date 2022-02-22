В Саратове до вечера отключена вода на четырех улицах

В Саратове 22 февраля произошла новая авария на водопроводе и новые отключения горожан от коммунального ресурса.

На этот раз повреждения на городском водопроводе по адресу Рабочая, 227.

Из-за этого безх воды остались жители домов по улицам Рабочая, Большая Садовая, Шелковичная и 2-й Свинцовый проезд.

Работы ООО "КВС" обещает закончить к 18.00.

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