В Саратове до вечера отключена вода на четырех улицах

В Саратове 22 февраля произошла новая авария на водопроводе и новые отключения горожан от коммунального ресурса.
На этот раз повреждения на городском водопроводе по адресу Рабочая, 227.
Из-за этого безх воды остались жители домов по улицам Рабочая, Большая Садовая, Шелковичная и 2-й Свинцовый проезд.
Работы ООО "КВС" обещает закончить к 18.00.
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