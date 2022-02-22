В Саратовской области от коронавируса за сутки умерли 12 человек

В Саратовской области от коронавируса скончались 12 человек за минувшие сутки. Данные приводит федеральный оперативный штаб.

В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что скончались три женщины и девять мужчин в возрасте от 66 до 91 года. Ранее количество погибших за сутки от COVID-19 женщин обычно превышало число умерших мужчин.

Таким образом от коронавруса с начала пандемиив Саратовской области умерли уже 5570 человек.

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