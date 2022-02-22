В Озинках дорогу к поселкам пробивают сквозь метровые снеговые заносы

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В Саратовской области сегодня утром, 22 февраля, открыли для проезда закрытую вечером трассу на Казахстан в Озинском районе.
Плохие погодные условия в районе вполне могут повториться. Если в Саратове и большинстве районов прошли дожди и снегопадов давно не было, то степные метели в Озинском районе продолжают осложнять жизнь местному населению.
Вот так выглядит работа про расчистке и пробивке дорог к крупным поселкам Новозаволжский и Первоцелинный в Озинском районе. Видео из инстаграм главы района Антонины Галяшкиной.
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