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Общество22 февраля 2022 7:32

В Озинках дорогу к поселкам пробивают сквозь метровые снеговые заносы

Трассу на Казахстан открыли сегодня утром
Источник:kp.ru
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В Саратовской области сегодня утром, 22 февраля, открыли для проезда закрытую вечером трассу на Казахстан в Озинском районе.

Плохие погодные условия в районе вполне могут повториться. Если в Саратове и большинстве районов прошли дожди и снегопадов давно не было, то степные метели в Озинском районе продолжают осложнять жизнь местному населению.

Вот так выглядит работа про расчистке и пробивке дорог к крупным поселкам Новозаволжский и Первоцелинный в Озинском районе. Видео из инстаграм главы района Антонины Галяшкиной.

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