Чиновники решили не отдавать Кумысную поляну городским властям

На Кумысной поляне Фото: Мария Франко

Природный парк Кумысная поляна останется на областном уровне. Чиновники передумали передавать его под управление городу Саратову.

Соответствующий законопроект, который уже рассмотрели на заседаниях комитета в облдуме, будет отозван.

- По итогам детального анализа эксперты, учитывая значимость объекта, пришли к выводу, что весь имущественный комплекс должен остаться на региональном уровне. В связи с этим законопроект будет отозван из областной думы.

... Очень важно не просто сохранить эту зеленую зону, но и развивать ее. Возможностей для этого у региона больше, чем у города, - сообщили в свуоем телеграм-канале председатель правительлства области Роман Бусаргин.

Площади лесопарка будет расширена примерно на 700 га. Там определены четыре функциональные зоны. На территории памятника природы Кумысная поляна запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности объект.

Ранее общественники и экологи выражали опасения, что Кумысная поляна может пострадать от вырубок и застройки, в случае передачи ее городу.

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