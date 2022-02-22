Самые популярные трамвайные маршруты Саратова растеряли кондукторов

С такими табличками ходят большинство трамваев на маршруте №3

Самые популярные трамвайные маршруты в Саратове совершенно не удовлетворяют горожан качеством работы. Поскольку в СГЭТ не идут на работу за мизерные деньги кондукторы, двойные трамваи, которые могли перевезти сразу много пассажиров, расформировали, превратив в одиночные. В них предлагается оплатить за проезд водителю при выходе в первую дверь. Это не удобно ни пассажирам, ни самому вагоновожатому. Похоже, эта проблема мало волнует руководство СНЭТ.

В редакцию «КП-Саратов» обратилась читательница с «криком души» по этому поводу.

- Уважаемая «Комсомолка», прошу задать вопрос губернатору, мэру, руководству СГЭТ. Они пробовали проехать на трамвае в Саратове в час пик? На маршруте трамвая №3 всегда ходили двойные вагоны, линия пользуется огромным спросом у пассажиров. Сейчас ходят одиночные и без кондукторов. Они пробовали бы пройти через весь вагон с ребенком на руках к передней двери, чтобы оплатить проезд и выйти! О пожилых вообще кто-нибудь думает?

Почему нет кондукторов? Неужели никто не идет? Я читала, что у них зарплата сейчас 33 тыс. рублей. Для Саратова это большие деньги.

Еще и плату за проезд хотят поднять, а за что? Трамваи убитые, кондукторов нет. В подтверждение своих слов посылаю фото трамвая №3 с табличкой, что кондуктора нет. Сейчас с такими ходят почти все трамваи маршрутов №3 и №11, - написала в редакцию Ермилова О.В., жительница Ленинского района Саратова.

Редакция «КП-Саратов» переадресует вопросы об отсутствии кондукторов и одиночных трамваях руководству СГЭТ и в городскую администрацию.

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