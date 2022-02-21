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Общество21 февраля 2022 17:08

Губернатор дал указания подчиненным по беженцам, дорогам, паводку и собакам

Источник:kp.ru
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Губернатор Валерий Радаев 21 февраля провел совещание с зампредами и профильными министрами Правительства области.

На нем он поручил оперативному штабу, который возглавляет Роман Бусаргин, координировать взаимодействие всех ведомств в вопросах организации проживания в пунктах временного размещения 518 прибывших в регион беженцев с Донбасса. Тем более, что большинство из них составляют женщины и дети.

Будет открыт телефон «горячей линии» для оперативного решения возникающих вопросов.

Радаев поручил отслеживать состояние трасс в области для безопасного проезда и оперативно ремонтировать участки, на которых образовались повреждения. Капитальный ремонт и строительство дорог начнется с наступлением благоприятных погодных условий.

- Жалобы жителей на стаи бродячих собак остаются, значит недостаточные меры принимаете, - раскритиковал подчиненных губернатор ответственных за отлов бездомных животных.

Также на совещании затронули тему подготовки к предстоящему паводку.

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