В Новоузенске двое мужчин погибли от газа

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В квартире многоэтажки во 2-м микрорайоне Новоузенска Саратовской области обнаружили тела двух мужчин. Погибших нашли соседи, которые почуяли резкий запах газа из квартиры, где проживала парочка.

Прибывшая полиция зафиксировала факт нахождения в квартире двух трупов - 32-летнего и 37-летнего мужчин.

Следователи СК признаков насильственной смерти на телах не обнаружили, назначили судебно-медицинское исследование.

По предварительным данным оба погибли от отравления угарным газом - в помещении квартиры установлен проточный газовый водонагреватель.

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