Беженцам с Донбасса в Саратове раздали бесплатные сим-карты

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Прибывших в Саратовскую область сегодня, 21 февраля, 510 человек беженцев обеспечили сотовой связью. Это сделано, как заявил министр цифрового развития и связи области Адель Славутин, по поручению председателя правительства региона Романа Бусаргина.

Сим-карты министр передавал приехавшим вместе с руководителем одной из компаний-операторов сотовой связи, которая обеспечит местную недорогую связь для беженцев.

- Связь, тем более с родными людьми, в наше время имеет особую важность. Благодарю наш социально ориентированный бизнес за то, что они откликнулись на наше предложение, и приняли участие в этом благом деле, - отметил министр Адель Славутин.

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