Семь человек в Саратове пострадали на выходных от неубранного снега и льда

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За минувшие выходные в Саратове два человека попали под лед с крыш, пять человек покалечились на обледенелых тротуарах

Еще четыре человека госпитализированы с обморожениями

За минувшие выходные. 19-20 февраля в Саратове от переохлаждения и обморожений пострадали четыре человека. Как рассказали в минздраве региона, все посчтрадавшие – взрослые, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжестями медиками скорой помощи.

Еще пять взрослых получили серьезные травмы и увечья, поскользнувшись на обледенелых тротуарах и дорогах. Они также госпитализированы скорой помощью в различные больницы, где сейчас получают необходимую помощь.

В результате падения снега и льда с неочищенных крыш, по данным скорой помощи Саратова, пострадали два человека, в том числе ребенок. В состоянии средней степени тяжести в больницу госпитализировали 35-летнюю женщину. Пострадавшему 10-летнему мальчику медики «скорой» оказали помощь на месте, его состояние оценивалось как удовлетворительное.

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