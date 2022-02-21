Саратовский призер Олимпиады прокомментировал итоги Пекина-2022

Олимпийские медали требуют упорных тренировок, таланта и удачи. Так считает саратовский спортсмен, заслуженный мастер спорта и серебряный призер Олимпийских игр Сергей Улегин.

Напомним, 20 февраля завершились зимние Олимпийские игры в Пекине. Российская сборная заняла 2 место в общем зачете, набрав 32 медали, и 9 место по количеству «золота» — 6 медалей.

- Российская сборная выступала достойно, приятно было смотреть на наших спортсменов. По подготовке они все молодцы. Завоевали 32 медали в общем количестве — достойное выступление. Конечно, порадовали наши лыжники: Александр Большунов, в эстафете – девчонки. Правда, от биатлонной эстафеты остался небольшой осадок, разочарование. Но я уверен, что сами ребята не меньше нас расстроены», — сказал Улегин.

От также считает, что в тренде мирового спорта остаются наши фигуристы

- Я, как и все, переживал за наших фигуристок. Обидно проигрывать из-за каких-то досадных ошибок. Особенно то, что произошло с Камилой Валиевой. В 15 лет пережить такой стресс. Но она все-таки собралась и вышла на лед. И очень жаль, что у нее не получилось. Мы все за нее переживаем, она еще молоденькая, победы у нее еще впереди. Анна Щербакова тоже через многое прошла – и травмы, и болезни. Но тем не менее она собралась в нужный момент. Очень жалко нашу пару, они проиграли китайской паре всего 0,63 балла — мизер, — подчеркнул мастер спорта.

Сергей Улегин отметил, что и в остальных дисциплинах спортсмены тоже боролись.

- Где-то не сопутствовала удача, где-то сами чуть-чуть проиграли. Обидно за поражение в эстафете шорт-трека на 5 тыс. метров среди мужчин — на финише буквально не хватило 0,009 секунды до бронзы. Обидное поражение. Наша хоккейная сборная начала турнир ни шатко ни валко, но с каждой игрой они набирали и достойно смотрелись в финале. Наши спортсмены и в горнолыжном кластере тоже достойные результаты показали,- сказал Улегин.

В целом, на его взгляд, команда смотрелась очень хорошо.

- Немного по золотым медалям не добрали. Хотелось бы как и нам, так и спортсменам, чтобы золотых было немного побольше. Вообще, выиграть олимпийскую медаль непросто, это сложный процесс, — подытожил саратовский спортсмен.

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