Сегодня, 21 февраля, в Ленинском районе отключили воду до вечера, о чем сообщает ООО КВС».
Авария произошла на водопроводных коммуникациях в микрорайоне Городские просторы. На время работ прекращена подача воды в дом №6 по улице Булгакова.
Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к 20:00. Ранее мы сообщали о том, что частный сектор в центре Саратова остался без воды.
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