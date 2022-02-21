Сегодня, 21 февраля, в Ленинском районе отключили воду до вечера, о чем сообщает ООО КВС».

Авария произошла на водопроводных коммуникациях в микрорайоне Городские просторы. На время работ прекращена подача воды в дом №6 по улице Булгакова.

Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к 20:00. Ранее мы сообщали о том, что частный сектор в центре Саратова остался без воды.

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