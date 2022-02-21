Частный сектор в центре Саратова остался без воды

Сегодня, 21 февраля, в центре Саратова отключили воду до полуночи. Об этом сообщает ООО «КВС».

Авария произошла на линии водопровода по адресу Рабочая,186. Воду отключили в частном секторе по адресу Рабочая, от дома №168 до 2-ого Свинцового проезда.

Восстановить подачу воды коммунальщики планируют к полуночи.

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