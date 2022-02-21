На Саратовском вокзале все готово к прибытию поезда с беженцами Донбасса

На вокзале в Саратове дежурят машины скорой помощи и полиция

Днем 21 февраля в Саратов прибывает поезд с беженцами с территории Донбасса.

По данным пресс-службы губернатора, всего приедут 510 человек: 272 женщины, 41 мужчина, 197 детей.

Чиновники отчитались о том, что для проживания подготовлены учреждения по линии социальной защиты, санатории.

Вопросами размещения и проживания занимается Региональный оперативный штаб, который возглавил председатель правительства Роман Бусаргин.

Напомним, накануне о готовности региона принять беженцев заявил губернатор Валерий Радаев.

Сейчас на железнодорожном вокзале уже дежурят скорые помощи, сотрудники МЧС, ожидают автобусы. Увеличены наряды полиции, ГИБДД перекрыла проезд для транспорта ко входу на вокзал.

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