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Общество20 февраля 2022 15:18

В Саратовскую область ожидается прибытие 500 беженцев

Источник:kp.ru
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Саратовская область вошла в список регионов, которые принимают граждан, вынужденно покинувших территории ДНР и ЛНР. Уже на следующей неделе ожидается прибытие первых 500 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель правительства Роман Бусаргин.

- Сегодня провел заседание оперативного штаба по оказанию помощи жителям Донбасса, которые были эвакуированы в Российскую Федерацию. В его состав входят представители правоохранительных органов, оперативных служб региона и профильных структур Правительства области.

Определили основные задачи перед ответственными структурами. Поручено организовать проживание, медобслуживание, оказание психологической помощи, а также – с учетом прибытия несовершеннолетних – образовательный процесс, - сообщил Бусаргин.