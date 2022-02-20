Бусаргин пообещал заметные изменения в работе по поддержке семей с детьми

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Перед правительством Саратовской области стоит задача о переформатировании работы по поддержке семей с детьми. Результаты изменений должны быть заметны уже к концу 2022 года. Об этом председатель правительства Роман Бусаргин заявило в интервью областному телевидению.

Он обозначил два пути решения демографической проблемы региона, которая складывается из высокой смертности и низкой рождаемости, а также из резкого оттока рабочих кадров в дуругие регионы.

- Первое – мы должны остановить трудовую миграцию, люди должны не уезжать, а возвращаться сюда работать, и если уезжают, то опять возвращаться сюда работать. … Это заработная плата, это условия проживания людей, климат, в котором они живут, тема экологии, тема комфортной среды, но самое главное, как я сказал, это уровень заработных плат и возможность себя проявить.

И второе направление – это рождаемость. Здесь предстоит огромная работа: поддержка семей, поддержка семей с одним ребенком, с двумя детьми, не только многодетных семей. Задача правительства сейчас эту работу переформатировать, мы взяли на это определенный срок, я думаю, в течение этого года эти изменения будут заметны, - заявил Бусаргин.

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