В Саратове эвакуируют мешающие уборке машины с улиц Чехова, Чернышевского и Мира

В ночь с 20 на 21 февраля с 20.00 запланировано ограничение движения и парковки на пересечении ул. Чехова и ул. Мамонтовой. Здесь начнется комплексная уборка снега и льда.

В понедельник 21 февраля с 8 утра будут очищать улицу Мира от Одесской в сторону 1-го Международного проезда. Также планируется расчистка парковочных карманов на улице Чернышевского от Московской до ул. Большой Горной.

- В случае необходимости, машины, мешающие уборке, будут эвакуированы. За прошедшие сутки на штрафстоянки увезли 10 автомобилей, - предупредили в городской администрации.

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