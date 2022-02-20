В Саратове водитель маршрутки высадил 12-летнего ребенка, у которого не срабатывала карта для оплаты проезда

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В Саратове водитель маршрутки №16 с госномером к646ев отказался везти и высадил 12-летнего ребенка, у которого не проходила оплата за проезд по карте. Об этом сообщили очевидцы в соцсети ВК в группе «Типичный Саратов»

- К счастью, уже на остановке нашлись добрые люди, которые помогли оплатить проезд на другой маршрутке.

По факту инцидента началась служебная проверка, - сообщили в соцсети, напомнив, что в области действует закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта безбилетных детей в возрасте до 16 лет.

В самых популярных комментариях оказались те, где предложили не возлагать вину на водителя, а разобраться, почему такое происходит.

К примеру, пользователь Елизавета Ласкина видит, как власти переложили свою заботу на плечи перевозчиков:

- И снова мы видим ситуацию, которую провоцируют бестолковые законы - вместо всеобщего бесплатного проезда для детей за счёт государства (как соц.поддерджка населения), они решили сделать все за счёт перевозчиков. Собственно, получаем то, что и ожидалось - вместо решения проблемы накапливается социальное напряжение. Вместо того, чтобы искать там, где потеряли, наши государственные деятели ищут там, где им проще словить популизм, - уверена читательница.

Нина Родионцева также считает, что непроработанный закон ведет к безнаказанности.

- Думается, бывают и сбои, и хитрые детки, и ушлые родители (хотя в это верится с трудом, это надо же так подставить ребёнка). Но, кмк, водитель должен иметь возможность как-то с этим бороться, совершенная безнаказанность - тоже плохо, - считает комментатор.

Антон Неклюдов был лаконичен, но также на стороне перевозчика: А может «мамашам» уже начать детям давать наличку на проезд?

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