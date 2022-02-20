В Саратовской области закрыли трассу на Казахстан

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В Озинском районе Саратовской области закрыта дорога на Казахстан. Распоряжение об этом действует 20 февраля с 10.30 по саратовскому времени.

Временное ограничение касается грузовых и рейсовых автобусов на участке км 583+000 - км 597+000 автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-298 а/д Р-208 «Тамбов-Пенза- Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с республикой Казахстан».

Это связано с неблагоприятными погодными условиями на территории Казахстана - там сейчас сильная метель и плохая видимость.

Кроме этого, со стороны Республики Казахстан сейчас закрыта государственная граница.

- Время окончания прекращения движения - до особого распоряжения, - уточнили в ГИБДД Саратовской области.

UPD В 12.00 по саратовскому времени ограничения отменены.

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