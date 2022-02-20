Мошенники увлекли жительницу Саратова дополнительным заработком на бирже

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Жительница Заводского района Саратова стала очередной жертвой мошенников в интернете. Они «поймали» женщину на желании получить дополнительный легкий заработок.

Как рассказала уже в полиции пострадавшая, ей пришло электронное письмо с предложением зарабатывать на биржевой платформе. Чтобы получать огромные деньги нужен был пустяк – активировать свой личный рабочий кабинет. Для этого требовалось внести первоначальный взнос. 53-летняя женщина перечислила на это 73 тысячи рублей. Но, как сообщили в полиции Саратова, «никакого дополнительного заработка в дальнейшем не последовало».

Это относится к жительнице Саратова, но не к неизвестным аферистам, по отношению к которым возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В управлении МВД России по городу Саратову напомнили, что не следует переводить деньги на неизвестные номера, «а если Вам поступают предложения о дополнительном заработке с высокой прибылью – не рассчитывайте на получение легких денег».

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