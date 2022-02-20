В Саратовской области 20 февраля выявили рекордное число заболевших коронавирусом за сутки

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В Саратовской области коронавирусом за минувшие сутки заразились 3 313 человек. Это новый рекорд, зафиксированный региональным оперативным штабом.
При этом выздоровело за сутки 1746 человек.
Наибольший прирост заболевших выявили в Саратове — 1781, Энгельсском районе — 614, Балашовском — 175, Балаковском — 151. Лидирует по числу больных возрастная категория 30-49 лет, в этом возрасте заразились за стуки 1176 жителей региона. Заболели также 236 детей в возрасте до 14 лет.
У большинства больных признаки ОРВИ. В стационарах сейчас находятся 2 285 человек, на амбулаторном лечении— 34 743.
Общее количество заболевших в области с начала пандемии составляет 183 943 человека.
Выздоровело с начала эпидемии 141 615 человек.
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