Задержан подозреваемый, запытавший до смерти мужчину в заброшенном доме в Саратове

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове следователями СК вместе с сотрудниками уголовного розыска ОП № 4 вычислили подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, после которого человек скончался.

В следственный отдел СКР Ленинского района Саратова доставлен 34-летний местный житель, которого подозревают в причсастности к смерти неизвестного мужчины, тело которого нашли в заброшенном доме на улице Международной.

Напомним, 17 февраля бригада рабочих начала подготовку к сносу заброшенного аварийного дома на улице Международная. В одной из квартир они нашли тело мужчины с явными признаками избиений и пыток. Судебно-медицинское исследование подтвердило, что причиной его смерти стал травматический шок.

С задержанным сейчас проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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