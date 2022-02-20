Мост над железной дорогой в ЗАТО Светлый достроят в 2022 гогду

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Ввод моста над железной дорогой в ЗАТО Светлый произойдет в 2022 году. В ходе визита в Саратовскую область председатель ГД РФ Вячеслав Володин озвучил эту дату открытия моста, который позволит жителям ЗАТО не стоять в пробке на переезде, который разделяет населенный пункт.

Завершение путепровода станет только первым этапом строительства в Татищевском районе. Володин предложил местным властям уже сейчас начать поиск финансирования на второй этап. Он предполагает строительство дороги в обход ЗАТО, и в этом случае путепроводом над железной дорогой смогут пользоваться не только жители ЗАТО Светлый, но и райцентра Татищево.

Напомним, ранее местные жители обращались к Володину с проблемой закрытого из-за поездов переезда – автомобилисты были вынуждены долгое время простаивать в ожидании, так как нет альтернативных путей проезда.

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