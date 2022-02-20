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Общество20 февраля 2022 4:01

В Саратовской области 20 февраля температура поднимется до +5 градусов

Источник:kp.ru
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В Саратовской области 20 февраля местами ожидается мокрый снег и дождь. Синоптики оценивают их продолжительность как небольшие и умеренные.

Гололед на открытых поверхностях, в некоторых районах на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, сменится на западный со скоростью 7-12 м/с, местами возможны порывы 15-19 м/с.

Температура днём - 0...+5°. В Саратове днем 20 февраля +2...+3°, облачно с прояснениями и без осадков.

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